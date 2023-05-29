الدبيبة يبحث تنسيق الجهود مع البعثة الأممية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء طرابلس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وناقش الطرفان أبرز تطورات الوضع السياسي المحلي والإقليمي، وسبل تنسيق ودعم جهود البعثة الأممية في ليبيا.

وتطرق الدبيبة في حديثه مع المبعوث الأممي، إلى ملف عمل الفرق التنظيمية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها في وقت سابق بهدف تنسيق الجهود وتبادل وجهات النظر بين الطرفين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.