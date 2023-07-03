«الدبيبة» يبحث خطة مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.



وبحث الاجتماع خطة المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية لخطة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأكد الدبيبة ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة كافة لصالح قطاع النفط والغاز بغية زيادة الإنتاج، وضرورة تحقيق مبدأ الإفصاح عن المصروفات التشغيلية والتموينية للقطاع النفطي.

كما شدد الدبيبة على إيلاء حكومة الوحدة الوطنية أهمية لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي، منوها بأنّ أولوية الحكومة تمكين المواطنين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية، وفق قوله.