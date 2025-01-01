«الدبيبة» يبحث دعم الشباب وتمكينهم من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على مبادرة “انطلاقة” لدعم وتمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، بحضور وزيري الاقتصاد والتجارة، والنفط والغاز المكلف، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وتهدف المبادرة إلى “توفير التمويل اللازم للشباب الليبي وأصحاب الحرف ورواد الأعمال لتمويل مشروعاتهم، مع التركيز على الابتكار واقتصاد المعرفة”.

وتعمل المبادرة “على وضع نظام جديد لدعم الشركات الناشئة وضمان تمويلها، من خلال إنشاء صندوق ضمان خاص للمشروعات المستهدفة”.

واطلع الدبيبة خلال الاجتماع على “عرض تفصيلي يوضح الشروط العامة للتقديم وآليات الاستفادة من المبادرة، حيث أكد أهمية تسهيل الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الشباب المؤهلين”.

وأكد “أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الحكومة نحو دعم الشباب الليبي وتمكينهم من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاستثمار في الشباب وأفكارهم المبتكرة هو استثمار في مستقبل ليبيا ونهضتها الاقتصادية”.

وأضاف: “تستهدف الخطوة الأولى للمبادرة تستهدف 1000 شاب من رواد الأعمال وأصحاب الحرف والمبتكرين، حيث تعتمد على شراكات استراتيجية مع حاضنات الأعمال في الجامعات الليبية لضمان التنفيذ والدعم الفعّال”.

وشدد الدبيبة على أن “الحكومة ملتزمة بتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة، التي تُعد نواة للنمو الاقتصادي، والمساهمة في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة”.