«الدبيبة» يبحث دور مجلس الأمن القومي في تقديم المشورة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مستشار الأمن القومي إبراهيم أبوشناف.



وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء بأتي لمناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية في البلاد.

وأكد اللقاء على دور مجلس الأمن القومي في المساهمة للحفاظ على الأمن القومي الذي يشمل الأمن الغذائي والمائي والاقتصادي والمعيشي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الاتفاقيات التي أبرمها المجلس مع عدد من الموسسات الحكومية التابعة للحكومة، ودور المجلس في تقديم المشورة والرأي الأمني في عدد من المواضيع المتعلقة بهذه المؤسسات.