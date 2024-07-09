«الدبيبة» يبحث رفع حظر الطيران المفروض على ليبيا

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمجلس الوزراء مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو تعزيز التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، إلى جانب المضي قدما في خطوات رفع حظر الطيران المفروض على ليبيا.

كما ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لعقد منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي تستضيفه العاصمة طرابلس في الـ 17 من يوليو الجاري، بحضور من الدول الأفريقية والأوروبية ذات العلاقة.

وأكد نيكولا حرص الاتحاد الأوربي، على نجاح المنتدى، مشيدا بالخطوات الإيجابية التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية للتعامل مع ملف الهجرة، لا سيما تسهيل عودة المهاجرين إلى دول المصدر.

وحضر اللقاء رئيس منتدى الهجرة عبر المتوسط وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمُكلف بتسيير مهام ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور.