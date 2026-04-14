الدبيبة يبحث رفع «قيود الطيران» مع الاتحاد الأوروبي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، وذلك بحضور المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور.

وتناول اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة بين الجانبين، ويعزز الشراكة في الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.

كما بحث الاجتماع مستجدات ملف رفع القيود المفروضة على الطيران الليبي، حيث جرى التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات الأوروبية المختصة لدعم عودة حركة الطيران بشكل كامل، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز الربط الجوي بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وتطرق اللقاء كذلك إلى آخر التطورات المتعلقة باتفاق التوقيع على الإنفاق المالي الموحد، وآليات تفعيله بما يسهم في دعم مسار التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة ودعم الاستقرار المالي.