«الدبيبة» يبحث زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء

عُقِد اليوم الأحد، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، اجتماع برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبحضور رئيس الديوان خالد شكشك ومديري الإدارات المختصة بالديوان والشركة العامة للكهرباء، خُصِص لبحث الموضوعات المتعلقة بالشركة العامة الكهرباء,

وتناول الاجتماع المشاكل الفنية الخاصة بالتوليد، وفي مقدمتها استقرار الشبكة، ومحاولة عدم انخفاض الجهد، وعدم اللجوء إلى طرح الأحمال، وبالأخص خروج الشبكة إلى التشغيل المظلم.

وتطرق الاجتماع إلى إيجاد الحلول السريعة والعاجلة لزيادة قدرة الإنتاج، من خلال دخول وحدات التوليد السريعة على الشبكة العامة قبل الدخول إلى الذروة الصيفية، في مدة لا تتجاوز 6 أسابيع من البدء في توريد 14 وحدة إنتاج توليد بسعة 500 ميجاوات، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة على فيسبوك.