«الدبيبة» يبحث سُبل تعزيز مستوى التعاون مع تركيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، نائب وزير الخارجية التركية أحمد يلدز، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.



وبحث اللقاء عدداً من القضايا المحلية والدولية المشتركة، وسبل تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وتم خلال اللقاء إعطاء الإذن بفتح القنصلية التركية في بنغازي للشروع في تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية لانطلاق عملها، إضافة إلى مناقشة عدد من الإجراءات المتفق عليها خلال زيارة رئيس الحكومة إلى تركيا، وأهمها إعفاء مواطني البلدين من التأشيرات، وتسهيل إجراءات إقامة الليبيين في تركيا من طلبة ومرضى ورجال أعمال، وعودة الخطوط التركية للعمل في ليبيا.

هذا وبحث اللقاء أيضاً، سُبل التنسيق في ملف إعادة إعمار درنة، حيث أكد نائب وزير الخارجية التركي جاهزية شركات بلاده للتعاون بالخصوص.