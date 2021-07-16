«الدبيبة» يبحث سُبل دعم المجتمع الدولي للاستقرار في ليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في مدينة نيويورك الأمريكية، عقب جلسة مجلس الأمن أمس، الخميس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى آخر التطورات في ليبيا ووضع حقوق الإنسان وجائحة كورونا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما ناقش الجانبان السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات.

وأكد الدبيبة على أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، كما تم التأكيد على أهمية مباشرة خروجهم دون أي تأخير لاستقرار ليبيا وبلوغ انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.