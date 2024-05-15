«الدبيبة» يبحث في بروكسل ملف الهجرة والتعاون في مجال الطاقة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له، اجتماعا في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.



وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي لمتابعة عدد من القضايا المشتركة بين الاتحاد وليبيا التي تركزت على متابعة ملف الهجرة غير الشرعية والتعاون في مجالات الطاقات المتجددة.

ورحبت دير لاين بالتقدم المحقق في مجال الهجرة غير الشرعية وتطور التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في هذا الملف، مشيدة بالتعاون بين مالطا وإيطاليا وليبيا في تحديد مسارات إمدادات الطاقة المستهدف إنتاجها من الطاقة البديلة، مشيدة بالمؤتمر الدولي للهجرة غير النظامية وأمن الحدود المزمع عقده في #طرابلس منتصف يوليو القادم بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة.

بدوره أكد الدبيبة، خلال الاجتماع، أن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر وأن هذا هو الأساس للتعاون بشأن هذا الملف، وأن من الضروري تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم اللازم وتفعيل اتفاقية مراقبة الحدود الجنوبية المبرمة بين الجانبين.

كما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة زيادة التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في ملف الطاقة البديلة لأهميته لدولة ليبيا وكذلك للاتحاد الأوروبي.

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية المكلف، ورئيس جهاز الطاقات المتجددة، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.