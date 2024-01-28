«الدبيبة» يبحث في روما أوجه التعاون بين ليبيا وتشاد

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بمقر إقامته في العاصمة الإيطالية روما، وزير خارجية تشاد محمد صالح النظيف ورئيس الوفد التشادي المشارك في القمة الإيطالية الإفريقية المنعقدة خلال يومي 28 – 29 يناير الجاري في روما.



وناقش اللقاء أوجه التعاون بين ليبيا وتشاد، والأوضاع في السودان والنيجر، وتوحيد الجهود في هذا الملف.

وبحث اللقاء عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى مقره الأصلي #طرابلس، بعد عمله لأكثر من 10 سنوات من العاصمة التشادية أنجامينا.

كما تطرق الجانبان إلى أوضاع الاستثمارات الليبية في تشاد، وكيفية تقديم التسهيلات اللازمة لاستمرار مهامها في ظروف إيجابية.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى العاصمة الإيطالية روما، في وقت سابق، للمشاركة في القمة الإيطالية الإفريقية التي ستعقد غداً الاثنين، بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات من الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.