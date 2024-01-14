«الدبيبة» يبحث مجالات التعاون مع شركات النفط العالمية

التقى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، السبت، رؤساء عدد من شركات النفط العالمية الكبرى على هامش قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المنعقدة العاصمة طرابلس.

وناقش الدبيبة مع شركات ممثلة عن دول (تركيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا)، ومنها إيني وريبسول وتوتال ووأويل إنفست و BGN، مجالات تطوير التعاون في استكشاف النفط واستثمار إمكانات ليبيا في مجال الطاقة.

وانطلقت أمس السبت في طرابلس، أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024م والتي تستمر ليومين، لمناقشة أهمية صناعة الطاقة في ليبيا لها وللشركاء العالميين، من خلال أهداف طموحة لزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات الدولية من خلال جولة تراخيص قادمة وتسخير إمكاناتها في مجال الغاز الطبيعي، والطاقات المتجددة.