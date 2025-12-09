الدبيبة يبحث مشاريع تنموية عاجلة لبلديتي نسمة ورأس الطبل

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، عميد بلدية نسمة وعميد بلدية رأس الطبل المكلف، إلى جانب أعضاء المجلس الاجتماعي وعدد من الأعيان وممثلي القطاعات المختلفة.

وخلال اللقاء، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى احتياجات البلديتين والتحديات التي تواجههما في مجالات الطرق والتعليم والصحة، كما تطرق إلى أبرز المعوقات التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في المنطقة.

وتمت مناقشة مجموعة من المشاريع التنموية، مع التركيز على تسريع استكمال مشاريع الطرق القائمة، وإنشاء المدارس ومعالجة نقص المرافق التعليمية، إضافة إلى تعزيز الخدمات الصحية وحلحلة مشكلة نقص الكادر الطبي في المرافق الصحية.

وأكد الأعيان دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية، مشيدين بما شهدته المنطقة من تنمية ضمن مشروع “عودة الحياة”، وما تحقق من إنجازات في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته الفورية باتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بمشاريع المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، مؤكداً ضرورة معالجة التحديات القائمة وضمان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بما يسهم في تطوير المنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والمجالس المحلية والأعيان لدفع عجلة التنمية، مؤكدًا التزامه بدعم البلديتين ومتابعة المشاريع الحيوية التي تعزز جودة حياة المواطنين.

وحضر اللقاء وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل عام وزارة الصحة، محمد الغوج، ورؤساء الأجهزة التنفيذية والخدمية.