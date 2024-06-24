«الدبيبة» يبحث مع أعيان زوارة فتح معبر رأس إجدير

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع وفد من المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس الأعيان والحكماء ببلدية زوارة.



وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع خُصِص لمناقشة عدد من القضايا الخدمية، وأوضاع المعبر الحدودي رأس جدير باعتبار زوارة من البلديات الحدودية.

ويأتي ذلك بعد إغلاق الطريق الساحلي أبوكماش، ليلة البارحة، من قبل محتجين وذلك قبيل يوم من موعد فتح معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس والذي تم تأجيله في وقت سابق.

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة فتح الطريق الساحلي واستكمال إجراءات افتتاح معبر رأس إجدير الحدودي، وفق خطة الحكومة التنظيمية، وتنفيذ الاتفاق الموقع بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي، مؤكدا أن تنظيم معبر رأس جدير خطوة ضرورية ليقدم خدماته لكل الليبيين، بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير التي قامت بها الحكومة.

كما أصدر الدبيبة تعليماته للشركة العامة للكهرباء، بتوفير المحولات اللازمة لاستقرار الشبكة العامة ببلديات الساحل الغربي، والتي أفادت بأن المواد تم توريدها وستنطلق أعمال التركيب التي ستُنجز مع منتصف يوليو القادم.

ووجه رئيس الحكومة أيضا تعليماته لجهاز النهر الصناعي، بالسير في مشروعين متوازيين وهما استكمال ربط آبار غدامس ببلديات الساحل الغربي، إلى جانب المشروع الاستعجالي بتوريد المضخات اللازمة لاستكمال ربط آبار بئر ترفاس ببلديات الساحل الغربي، لتوفير مياه الشرب والمستهدف استكماله قبل نهاية العام الجاري، وتابع خلال الاجتماع مراحل صيانة وتشغيل محطة التحلية بزوارة المتوقفة عن العمل منذ 10 سنوات، وأصدر تعليماته بضرورة متابعة الجدول الزمني لاستكمالها لتكون الحل المبدئي إلى حين استكمال مشروعات جهاز النهر الصناعي.