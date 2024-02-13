الدبيبة يبحث مع إردوغان التعاون الاقتصادي و الملف السياسي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمدينة دبي اليوم سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، والملف السياسي الليبي، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الجانبين ناقشا على هامش القمة العالمية للحكومات المقامة في الإمارات، نتائج لقائهما السابق الذي عقد بمدينة اسطنبول في أكتوبر الماضي، وتم خلال اللقاء، الاتفاق على دعم الجهود لإنهاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وتوحيد الموقف الإسلامي في هذا الملف.

واستعرض الدبيبة وإردوغان الأوضاع في دول الجوار الليبي، وتوحيد الجهود بين ليبيا وتركيا من أجل التهدئة والاستقرار الذي يعد ذا أهمية للبلدين.

وفي ختام اللقاء أكد أردوغان أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي يتعامل معها العالم وتركيا، كما أكد استعداده لدعم أي حوار يفضي لاستقرار ليبيا، ووصولها للانتخابات دون مراحل انتقالية جديدة.

حضر الاجتماع، وزيرا العمل والتأهيل، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسفير ليبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني، ووزراء الخارجية والمالية والتجارة بدولة تركيا.