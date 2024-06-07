«الدبيبة» يبحث مع الرئيس التونسي إجراءات فتح معبر رأس إجدير

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الإجراءات التنفيذية لافتتاح معبر رأس إجدير الحدودي، وآلية تنظيم العمل بين الجهات المختصة بالبلدين، بهدف تسهيل حركة العبور للمواطنين، والقضاء على السلبيات التي شهدها المعبر خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، أجراها الدبيبة مع الرئيس التونسي، تناولت عددا من القضايا المشتركة بين البلدين، بحسب ما أفادت منصة “حكومتنا” الرسمية.

كما ناقش الجانبان أوضاع السجناء والموقوفين والمشتبه بهم، وأكّدا ضرورة التعاون القضائي والأمني بين الأجهزة العدلية والأمنية بالبلدين وتطبيق المقررات المشتركة لذلك.

وشدد الجانبان على تواصل وزيري الداخلية بالبلدين لتنظيم ما اتُّفق عليه خلال الاتصال الهاتفي.