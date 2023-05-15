«الدبيبة» يبحث مع السفارة الأمريكية دعم العملية الانتخابية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميدالدبيبة، اجتماعاً اليوم الاثنين، عبر الفيديو مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

وناقش الاجتماع سبل دعم العملية الانتخابية، وضرورة وجود أساس دستوري وقانوني عادل لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما تناول الاجتماع الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وكذلك ملف السودان، مع التأكيد على دور ليبيا الإيجابي في دعم الجهود الدولية للتهدئة بين أطراف النزاع.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على تويتر عن نورلاند قوله: “ناقشنا أنا ورئيس الوزراء الدبيبة مصلحة ليبيا المشتركة مع الولايات المتحدة في تأمين وقف إطلاق النار في السودان؛ واتفقنا على أن الأزمة هناك تؤكد على الحاجة العاجلة إلى العملية السياسية الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة وضرورة السيطرة على الأراضي والحدود الليبية من خلال مؤسسات أمنية موحدة في ظل حكومة منتخبة ذات سيادة”.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “كما تحدثنا عن الحاجة إلى تطوير إطار قانوني واضح لمنظمات المجتمع المدني التي تعتبر حاسمة بالنسبة للانتخابات وتدعم تطلعات الشعب الليبي”.