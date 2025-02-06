«الدبيبة» يبحث مع السفير الألماني استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طرف.



وبحث اللقاء، “عودة طيران “لوفتهانزا” إلى ليبيا، حيث تم بحث سبل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين لتعزيز التعاون التجاري والسياحي، كما تم مناقشة ملف الأموال الليبية المجمدة، وفرص التعاون في قطاع الطاقات البديلة، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز المشاريع المشتركة في هذا المجال”.

وأبدى الدبيبة، “استعداد حكومة الوحدة الوطنية، لتعزيز التعاون مع ألمانيا بما يحقق التنمية في ليبيا”.

من جانبه، أعرب السفير، عن “استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي مع ليبيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة”.