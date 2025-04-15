«الدبيبة» يبحث مع السفير الأوروبي التطورات الاقتصادية وتأثيرها على معيشة المواطنين

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاند، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد وتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين.

وخلال اللقاء، أكد الدبيبة، أن “تراجع قيمة الدينار الليبي نتيجة للإنفاق الموازي وغير المنضبط يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة”، داعيًا “إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد ومعلن يُجرّم هذا النوع من الإنفاق الذي يجري خارج الأطر القانونية ويحمل أعباءه على المواطن الليبي”.

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، شدد “على رؤية الحكومة الواضحة بأن ليبيا لن تكون موطنًا للمهاجرين غير الشرعيين”، مشيرًا “إلى أهمية العمل المشترك على خطط ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وفقًا لمبادئ احترام السيادة والمعايير الإنسانية”.

كما ناقش اللقاء، “سبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات الاقتصادية والأمنية والتنموية، بما يخدم مصالح الجانبين ويعزز الاستقرار في ليبيا والمنطقة”.