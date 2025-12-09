الدبيبة يبحث مع السفير السويسري تطوير العلاقات ودعم الاستقرار

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء السفير السويسري لدى ليبيا جوزيف رينقلي خلال اجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل التي تعزّز تطوير التعاون بما يخدم مصالح الشعبين ويعمّق المصالح المشتركة.

وانتهى اللقاء إلى مناقشة الملفات العالقة بين طرابلس وبرن، إضافة إلى استعراض مستجدات العملية السياسية داخل ليبيا في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار ودفع المسار القائم على التسوية والحوار.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن تحرك حكومي يسعى إلى توسيع الشراكات الدولية وتفعيل التعاون مع الدول الداعمة لمسار الاستقرار داخل ليبيا.

وترتبط ليبيا وسويسرا بعلاقات دبلوماسية تمتد منذ ستينيات القرن الماضي، وشملت تعاونًا في ملفات الحوكمة وحقوق الإنسان والعمل الإنساني، واهتمت برن بالمسار السياسي الليبي خلال الأعوام الماضية عبر استضافة حوارات ليبية متعددة بغطاء أممي.