الدبيبة يبحث مع السفير القطري تطورات الأوضاع الإقليمية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بديوان رئاسة الوزراء، سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، حيث جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات سياسية وأمنية.

وقدم السفير القطري إحاطة شاملة حول آخر التطورات في محيط بلاده والمنطقة، والتداعيات المحتملة لهذه التطورات على الاستقرار الإقليمي، إلى جانب الجهود المبذولة لاحتواء التوترات وتعزيز مسارات التهدئة.

من جانبه، أكد الدبيبة حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الشقيقة لمواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في حفظ السلم الإقليمي وخدمة مصالح الشعوب.

كما تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر، وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم الأولويات التنموية والاقتصادية في البلدين.