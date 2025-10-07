الدبيبة يبحث مع السفير القطري تعزيز التعاون بمجال الطاقة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتناول اللقاء ملفات التعاون المشترك، خاصة في مجالي الاستثمار والطاقة، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع والاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

كما جدد الدبيبة تقديره لاستمرار دولة قطر في أداء دورها المحوري في جهود الوساطة الخاصة بمفاوضات غزة، مؤكدًا دعم حكومة الوحدة الوطنية للمساعي الرامية إلى وقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.