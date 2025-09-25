الدبيبة يبحث مع الشرطة القضائية خطط «استلام السجون ورفع كفاءة الأداء»

عقد رئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبدالفتاح دبوب لمتابعة سير عمل الجهاز وتحديد أولويات مهامه للفترة القادمة.

وقدّم اللواء دبوب خلال الاجتماع تقريرا حول عمل اللجنة المكلفة باستلام السجون الواقعة بقاعدة معيتيقة ومنطقة عين زارة، مشيراً إلى سير الإجراءات المطلوبة والدعم اللازم لضمان نجاح العملية.

كما تم بحث خطط رفع كفاءة الأداء وتعزيز الانضباط الإداري داخل إدارات الجهاز وفروعه لتطوير مستوى العمل وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.

وأكد الدبيبة، أن إصلاح جهاز الشرطة القضائية واستعادته للدولة يمثل مسارا وطنيا ثابتا لإعادة الاعتبار للعدالة وترسيخ سيادة القانون، مشدداً على ضرورة رفع الظلم عن من سُلبت حريتهم خارج إطار القانون ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

وأشار إلى أن الجهاز يجب أن يبقى أداة لحماية العدالة وصون كرامة الإنسان، مع ضرورة تنقيته من أي عناصر مرتبطة بالعصابات أو الميليشيات أو المتورطة في جرائم، لضمان عدم تكرار الممارسات السابقة وتعزيز ثقة الدولة والمجتمع في هذا الجهاز الحيوي.

ويُذكر أن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 637 لسنة 2025 بتسمية اللواء عبدالفتاح دبوب رئيسا لجهاز الشرطة القضائية.