الدبيبة يبحث مع «اللافي» تطورات المشهد السياسي

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية على المستويين المحلي والدولي.

وجدد الجانبان التأكيد “على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق أهدافها وإنهاء المراحل الانتقالية”، مشددين على أهمية تنسيق الجهود الوطنية للاستجابة لمطالب الشعب الليبي وتحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والازدهار.

يذكر أنه وفي 15 أبريل الجاري، أعلن المجلس الرئاسي في بيان له، أنه “وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وفي ظل المرحلة الدقيقة والاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ فإنه يُتابع بقلق بالغ ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد غير مبرر من خلال خطوات أحادية الجانب تقابلها أخرى من بعض المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد”.

وجدد المجلس الرئاسي في بيانه “حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، ولاسيما المواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة”.