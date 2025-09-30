الدبيبة يبحث مع المبعوث الألماني تعزيز التعاون الثنائي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كرستيان بوك، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

كما ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وألمانيا في مختلف المجالات، مع التركيز على تطوير آفاق الشراكة المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه، أعرب المبعوث الألماني عن دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز الاستقرار، فيما أكد رئيس الوزراء الدبيبة على أهمية الدور الألماني في دعم ليبيا، مشددًا على حرص الحكومة على تعزيز التنمية و الاستقرار في البلاد.