«الدبيبة» يبحث مع المبعوث الأممي التطورات السياسية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حرص حكومته على المضي المباشر للانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة، حسب وصفه.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بحث ملف الانتخابات وآخر التطورات السياسية في البلاد.

وقدم باتيلي خلال اللقاء، إحاطة بشأن جولته الأخيرة مع الأطراف الليبية، بما يخدم الوصول المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.