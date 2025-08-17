الدبيبة يبحث مع المبعوث الفرنسي العلاقات الثنائية ومستجدات العملية السياسية

استقبل رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، السيد عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم، بمكتبه في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، في إطار متابعة تطورات الأوضاع السياسية وتعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وفرنسا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي، وأولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها دعم جهود البعثة الأممية للدفع نحو إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، إضافة إلى مناقشة سبل توحيد المواقف الدولية بما يحافظ على سيادة ليبيا ويعزز استقرارها.

ورحب رئيس الوزراء بإعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، واصفًا هذه الخطوة بأنها دعم مهم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، معبرًا عن تقدير ليبيا للمواقف الدولية التي تنسجم مع إرادة الشعوب وحقوقها.

كما تطرق اللقاء إلى العملية الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس، حيث استعرض رئيس الوزراء ما تحقق من نتائج على صعيد بسط الأمن وتعزيز مؤسسات الدولة، باعتبارها خطوات أساسية نحو ترسيخ الاستقرار.

وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع دول الجوار، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم المسار السياسي والاستقرار الإقليمي.