الدبيبة يبحث مع المجلس الأعلى للدولة تطورات الأوضاع الأمنية ومسار توحيد المؤسسات

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء في ديوان رئاسة الوزراء، النائب الأول ومقرر المجلس وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية ومسار توحيد المؤسسات في ليبيا.

وخلال اللقاء، أكد الدبيبة، استمرار جهود الحكومة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار.

كما شدد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة.

في الجانب السياسي، أوضح رئيس الوزراء، أن رؤية حكومة الوحدة الوطنية تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية والانتقال المباشر إلى الانتخابات، معتبراً استفتاء الشعب الليبي أداة مهمة لتجاوز تعطيل رئاسة مجلس النواب لمسار الانتخابات، مؤكداً أن التمديد بخلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له ولا يمثل إرادة الليبيين.