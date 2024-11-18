«الدبيبة» يبحث مع المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعاون الثنائي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وبحث اللقاء “التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة”.

وشدد الدبيبة، “على أهمية الالتزام بمبدأ التكامل القضائي الدولي واحترام سيادة القضاء الليبي، مؤكدًا أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب”.

كما أكد الدبيبة، “دعم ليبيا لدور المحكمة الجنائية الدولية، وحرصها على إرساء مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة”.

بدوره، قدم “خان” خلال اللقاء، “إحاطة عن مسار المحكمة في تنفيذ مهامها في ليبيا، مؤكدًا أهمية التعاون مع القضاء الليبي، مشيرًا إلى اعتزامه تقديم إحاطة لمجلس الأمن غدا الثلاثاء، حول تطورات الأوضاع في ليبيا”.