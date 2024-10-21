«الدبيبة» يبحث مع «المنفي» مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في لقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وجرى خلال الاجتماع “متابعة جهود تفعيل الاستفتاء الوطني، حيث أكد الجانبان على أهمية الاحتكام لرأي الشعب الليبي كخطوة أساسية في تحقيق الحلول السياسية اللازمة للوصول إلى الانتخابات”.

كما أشاد الطرفان “بالتأثير الإيجابي للقرارات التصحيحية المتخدة في وقت سابق على معيشة المواطن الليبي، والتي أسهمت في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشددين على المضي قدما في هذا الاتجاه”.

وتم الاتفاق على “مواصلة التنسيق واتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة العقبات التي تحول دون الحفاظ على الاستقرار في البلاد في كافة المجالات”.