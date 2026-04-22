الدبيبة يبحث مع النائب العام تعزيز «سيادة القانون ومكافحة الفساد» في ليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، النائب العام المستشار الصديق الصور، في اجتماع خُصص لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز سيادة القانون ودعم جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات التنفيذية والنيابة العامة، إضافة إلى متابعة القضايا ذات الصلة بالشأن العام، بما يضمن ترسيخ مبادئ العدالة وتفعيل أدوات الرقابة القانونية داخل مؤسسات الدولة.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع دعم الحكومة الكامل لعمل السلطة القضائية واستقلاليتها، مشددًا على حرص الحكومة على توفير الإمكانات اللازمة للجهات القضائية والرقابية، بما يمكّنها من أداء مهامها بكفاءة وشفافية، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والنيابة العامة في تنفيذ الأحكام القضائية، ومتابعة التجاوزات الإدارية والمالية، إلى جانب ضمان عدم الإفلات من المساءلة القانونية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويحمي المال العام.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات تهدف إلى تعزيز الانضباط المؤسسي، وتفعيل دور القضاء في مكافحة الفساد، ودعم مسار الإصلاح الإداري والمالي داخل الدولة الليبية.