«الدبيبة» يبحث مع «باتيلي» آليّة تنسيق الجهود الدّوليّة لمواجهة آثار الفيضانات في شرق ليبيا

بحث رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” أمس الاثنين، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” الأوضاع في مدينة درنة والمناطق المنكوبة في شرق البلاد.

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية” ناقش “الدبيبة” مع “باتيلي” آلية تنسيق الجهود الدولية والأممية لمعالجة الأوضاع في كافة المناطق المنكوبة التي اجتاحتها الفيضانات والسيول.

واستعرض الفريق الحكومي المكلّف خلال الاجتماع، الجهود التي قام بها في مدينة درنة وجميع مدن ومناطق الجبل الأخضر لمواجهة هذه الأزمة، وتقديم المساعدات للمتضررين.

أكّد “الدبيبة” على أهمية تنسيق الجهود الدولية والأممية لمساعدة المتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا.