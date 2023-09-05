«الدبيبة» يبحث مع «باتيلي» تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات في أقرب الآجال

استقبل رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” اليوم الثلاثاء، في مدينة طرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وحسب ما ورد بمنصة “حكومتنا” أكد “الدبيبة” خلال اللقاء دعم جهود البعثة الأممية، مثمّنًا الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

من جانبه، أطلع باتيلي الدبيبة على نتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، والتي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

كما نقل باتيلي للدبيبة إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية.