الدبيبة يبحث مع باتيلي مستجدات الوضع السياسي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، مستجدات الوضع السياسي وإمكانية الوصول بالبلاد إلى الانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة أن الدبيبة أكد خلال الاجتماع، دعمه لجهود المبعوث الأممي التي تهدف إلى جمع كافة الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق تصل بالبلاد للانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

من جهته قال باتيلي “إن البعثة الأممية في ليبيا تستمع لكل الأطراف السياسية والمجتمعية الليبية”، مؤكداً أن دور البعثة يرتكز على ضمان الاستقرار في البلاد من خلال التقاء كل الأطراف للوصول إلى مرحلة الاستقرار وإجراء الانتخابات. وكان باتيلي التقى أمس في مقر البعثة بطرابلس، وفدا مشتركا من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يمثل أكبر مجموعة من أعضاء المجلسين كان الممثل الخاص قد اجتمع بهم في تونس نهاية شهر فبراير الماضي.

وتأتي هذه اللقاءات عقب لقاء ثلاثي في القاهرة جمع كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث عقدوا جلسة مشاورات ثلاثية اتفقوا خلالها على وجوب تشكيل حكومة ليبية موحدة تقود لإجراء الانتخابات، وتوحيد المناصب السيادية بما يخدم الليبيين.