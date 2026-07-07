الدبيبة يبحث مع بولس مستجدات المشهد «السياسي والاقتصادي» الليبي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، بحضور وكيل وزارة الدفاع الفريق عبدالسلام الزوبي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق وتوحيد الجهود بما يدعم الاستقرار في ليبيا، إلى جانب متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون المشترك.

ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات الليبية الأمريكية بشأن التطورات السياسية والاقتصادية في ليبيا، والبحث عن مسارات تدعم الاستقرار وتعزز التعاون بين طرابلس وواشنطن.

كما يعكس استمرار التواصل بين المسؤولين الليبيين والأمريكيين أهمية الملف الليبي ضمن الاهتمامات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.