«الدبيبة» يبحث مع تركيا تطورات الأوضاع في سوريا

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، تناول خلاله تطورات الأوضاع في سوريا وأبرز القضايا الإقليمية الراهنة.

وأكد الدبيبة خلال الاتصال، “على موقف ليبيا الراسخ بشأن أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق آمالة في العيش الآمن بحرية وكرامة، ويضع حدا لمعاناته المستمرة، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب السوري وحمايته”.

وتطرق الدبيبة، “إلى أهمية إيجاد حلول مستدامة لقضية اللاجئين والمهجرين السوريين، مشيرا إلى أن عودتهم الطوعية إلى ديارهم ترتبط بتحقيق بيئة آمنة ومستقرة، مؤكدا أن ليبيا تدعم أي جهود دولية أو إقليمية تسهم في تخفيف معاناة المهجرين وضمان حقوقهم الإنسانية”.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي، “عن تقديره للموقف الليبي ودعمه للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية بشكل مستدام”.

ويأتي هذا الاتصال “ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون الإقليمي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يتوافق مع رؤى الأطراف الفاعلة الداعمة للحلول السلمية في سوريا”.