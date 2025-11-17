الدبيبة يبحث مع تعزيز التعاون مع المجر بمجالات الطاقة والاستثمار

استقبل حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين بمكتبه بديوان مجلس الوزراء، كبير مستشاري رئيس وزراء جمهورية المجر، مارسيل بيرو، في لقاء خصص لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك، خاصة في مجالات الطاقة والتقنيات المرتبطة بها.

وناقش الجانبان آليات تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما في ذلك استئناف التمثيل الدبلوماسي وتعيين سفير، لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ونقل المسؤول المجري رسالة رسمية من حكومة بلاده لرئيس الوزراء، تضمنت تأكيد رغبة المجر في توسيع مجالات التعاون ودعم الاستقرار في ليبيا.

من جهته، رحّب الدبيبة بالزيارة، مؤكداً استعداد الحكومة لفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار، بما يخدم مصالح البلدين.