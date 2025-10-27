الدبيبة يبحث مع تكالة تداعيات تفعيل «قانون المحكمة الدستورية»

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين، الموافق 27 أكتوبر، رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة بمقر مجلس الوزراء في طرابلس.

وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات تفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب، والذي سبق أن أبطلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا العمل به بسبب آثاره السلبية على وحدة واستقرار البلاد.

وشدد الجانبان على رفض مثل هذه القوانين التي اعتبراها عبثية، مؤكّدين أنها تعزز الانقسام وتمس سيادة واستقلال المؤسسة القضائية، التي تمثل أحد الركائز الأساسية لدولة العدالة والقانون في ليبيا.