الدبيبة يبحث مع ديوان المحاسبة سبل دعم الرقابة المالية ويتفقد المقر الجديد

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعاً مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، خُصص لبحث سبل تعزيز الدور الرقابي للديوان في متابعة أوجه الصرف العام، لا سيما في القطاعات المرتبطة مباشرة بموارد الدولة الليبية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الاستعانة بشركات مراجعة دولية لدعم مبدأ الشفافية وترسيخ قواعد المساءلة والانضباط المالي داخل المؤسسات العامة.

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ مشروع منظومة “راتبك لحظي”، التي أُطلقت بالتعاون بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، بهدف تنظيم صرف المرتبات بشكل لحظي ومنضبط، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويعود بالفائدة المباشرة على المواطنين.

وعقب الاجتماع، قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية للمقر الجديد لديوان المحاسبة، حيث اطلع على المرافق الإدارية والتقنية، مشيداً بجهود التطوير والتحديث التي تهدف إلى تمكين الديوان من أداء مهامه بكفاءة أعلى.

وشدد الطرفان في ختام اللقاء على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والجهات الرقابية، بما يعزز حوكمة إدارة المال العام ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.