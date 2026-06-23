الدبيبة يبحث مع «رئيس الاستخبارات التركية» التعاون المشترك

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية في جمهورية تركيا إبراهيم قالن، الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك لبحث الأوضاع السياسية والأمنية الجارية وتطوير العلاقات الثنائية.

ونقل رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في مستهل اللقاء تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مجدداً تأكيده المباشر على حرص الدولة التركية الكامل على مواصلة وتوسيع مجالات تطوير التعاون الشامل والشراكة الإستراتيجية مع ليبيا بما يخدم مصلحة الشعبين.

وبحث الجانبان خلال المباحثات المغلقة سبل تعزيز الشراكة الليبية التركية وتنسيق الجهود والروابط المشتركة تجاه عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل، ولاسيما القضايا الأمنية والسياسية، بما يسهم بشكل فعال في دعم مسارات الاستقرار الإقليمي ويضمن تحقيق المصالح المتبادلة والاقتصادية للدولتين في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استمرار التواصل السياسي والأمني بين ليبيا وتركياٍ، حيث تشهد العلاقات الثنائية تعاوناً في ملفات متعددةٍ تشمل الجوانب الاقتصاديةٍ والأمنيةٍ والسياسيةٍ، في ظل مساعٍ لتعزيز الاستقرار في ليبياٍ ودعم مسارات التنسيق الإقليميٍ.