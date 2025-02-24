«الدبيبة» يبحث مع رئيس الصومال تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في القضايا الإقليمية.

وخلال اللقاء، “تم التوقيع على عدد من مذكرات التعاون بين البلدين، شملت الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، بالإضافة إلى اتفاقية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية لتعزيز التنسيق الدبلوماسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وتم توقيع مذكرة تعاون “بين بلدية طرابلس وبلدية مقديشو لدعم الشراكة في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى مشتركة لمراجعة الاتفاقيات السابقة، وبحث الاستثمارات الليبية في الصومال، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين”.

وشدد الطرفان “على أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية، خصوصا في منطقة القرن الأفريقي، في ظل الدور الذي ستلعبه الصومال بعد انتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي، وذلك للمساهمة في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة”.