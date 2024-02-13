الدبيبة يبحث مع رئيس الوزراء الإماراتي أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة،مع نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

ورحب نائب رئيس الدولة الإماراتي، بمشاركة رئيس الوزراء وعدد من المؤسسات الحكومية الليبية، في القمة العالمية للحكومات، المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرا المشاركة خطوة نحو زيادة التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات سلطان الجابر، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي.