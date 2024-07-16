«الدبيبة» يبحث مع رئيس تشاد مواجهة التحديات المشتركة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي والوفد المرافق له.

وبحسب ما أفادت منصة “حكومتنا” فقد عقد الطرفان اجتماعا تقابليا تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة عبر المتوسط، وسبل إيجاد حلول مستدامة للتصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.

وأشار الرئيس التشادي إلى أهمية منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي تستضيفه العاصمة طرابلس غدا الأربعاء، كآلية فعالة للتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يستقبل في مكتبه بديوان مجلس الوزراء, رئيس جمهورية #تشاد محمد إدريس ديبي والوفد المرافق له. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ١٦ يوليو ٢٠٢٤