«الدبيبة» يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي استكمال عودة السفارات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء يأتي لبحث مستجدات الأوضاع السياسية، ومتابعة استكمال عودة السفارات للعمل من ليبيا، وتنسيق الجهود لعقد منتدى الهجرة عبر المتوسط في طرابلس منتصف يوليو القادم بمشاركة الدول الأفريقية والأوروبية ذات العلاقة.

وجرى خلال اللقاء، تأكيد دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول للانتخابات، والترحيب بتفعيل الانتخابات البلدية ودعم الحكومة لها وتقديم التسهيلات اللازمة.

كما أشاد السفراء بجهود الحكومة في ملف الهجرة غير النظامية، مشيرين إلى ضرورة المشاركة الفاعلة من الدول الأوروبية في المنتدى المزمع عقده في طرابلس للحد من هذه الظاهرة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.