الدبيبة يبحث مع السفير البريطاني استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، بحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ومستشاري السفير للشؤون الاقتصادية والسياسية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة، بهدف تسريع وتيرة العملية السياسية ودعم المصالح الاستراتيجية المشتركة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وبحث توحيد الإنفاق المالي لضمان الانضباط ورفع كفاءة إدارة الموارد.

وفي محور آخر، تم مناقشة استئناف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى ليبيا، في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح مطار طرابلس الجديد، بهدف دعم حركة النقل والتبادل التجاري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للشركات الأجنبية، داعيًا إلى المشاركة في مشروعات البنية التحتية لقطاع المواصلات.