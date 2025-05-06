الدبيبة يبحث مع شركة «إيني» تقدم مشاريع الغاز ودعم الإنتاج

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني”، كلاوديو ديسكالزي، وذلك لمتابعة سير المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة في قطاع الغاز والطاقة في ليبيا، بحضور وزير النفط والغاز المكلّف، خليفة عبدالصادق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان.

واستعرض الجانبان التقدم المُحرز في المشاريع الثلاثة التي تم اعتمادها عام 2023، وهي: مشروع الضغط في حقل صبراتة، المتوقع استكماله بنهاية العام الجاري، ومشروع الاستفادة من غاز حقل البوري، الذي يُنتظر تشغيله عام 2026، إضافة إلى البنى التحتية (A&E) في حقل بحر السلام، حيث بدأت أعمال الحفر في أبريل الماضي.

كما ناقش اللقاء أنشطة الاستكشاف الجارية، والفرص المستقبلية المطروحة في جولة التراخيص الجديدة، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في رفع إنتاج الغاز، وخفض البصمة الكربونية، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتبادل التكنولوجيا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “إيني” تعمل في ليبيا منذ عام 1959، عبر شراكتها مع المؤسسة الوطنية للنفط من خلال شركة مليتة للنفط والغاز، وتُعد أكبر منتج دولي للغاز في البلاد، بمتوسط إنتاج يومي بلغ 176,000 برميل من المكافئ النفطي في عام 2024.