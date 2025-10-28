الدبيبة يبحث مع «شيفرون» الأمريكية تعزيز التعاون بقطاع النفط والغاز

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، وفداً رفيع المستوى من شركة شيفرون الأمريكية، بحضور وزير النفط والغاز المكلّف خليفة عبدالصادق ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان.

وضمّ الوفد الزائر كلا من نائب الرئيس لتطوير الأعمال فرانك ماونت، والمدير العام للعمليات، جويل كوتش، ومدير العمليات في البيئات عالية المخاطر، دانييل هيب، والمدير الهندسي الأول وفني التشغيل بالشركة، كينيث ديفيس.

وتم خلال اللقاء مناقشة خطط شيفرون لتوسيع نشاطها في ليبيا، خصوصاً في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول النفطية، إلى جانب التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة ونقل الخبرات التقنية المتقدمة.

وأكد رئيس الوزراء على حرص حكومة الوحدة الوطنية في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، تُمكّن كبريات الشركات العالمية من العودة إلى ليبيا واستئناف نشاطها.

كما أشاد الدبيبة بالدور المحوري للمؤسسة الوطنية للنفط في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للقطاع.

من جهتهم، أعرب ممثلو شيفرون عن رغبتهم في تعزيز التعاون مع ليبيا وتوسيع استثماراتهم في القطاع النفطي، مؤكدين أن الظروف التشغيلية الحالية تمثل فرصة كبيرة لتطوير الحقول ودعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الاقتصادية.

هذا وتُعد شركة شيفرون من أضخم شركات الطاقة في العالم، إذ تتجاوز قيمتها السوقية 260 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 دولة، وهي واحدة من أكبر خمس شركات نفط عالمية من حيث الإنتاج والإيرادات السنوية التي تتجاوز 200 مليار دولار.