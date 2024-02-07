«الدبيبة» يبحث مع وزير الخارجية التركي الملفات السياسية والاقتصادية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم بمجمع قاعات غابات النصر، وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، وأوجه التعاون بين البلدين.

وعبر الدبيبة خلال اللقاء عن تقديره لدور تركيا في دعم الاستقرار في ليبيا، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية.

ونقل فيدان تحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لرئيس الوزراء والشعب الليبي، مؤكدا على أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين.

وأكد فيدان أن زيارته لليبيا تأتي في إطار توحيد الجهود بين البلدين ومناقشة عدد من الملفات المشتركة والملفات الدولية، وأهمها ملف غـــزة والعدوان عليها ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، وكذلك التطورات في عدد من الدول الإقليمية بهدف تنسيق الجهود بين البلدين.