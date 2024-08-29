«الدبيبة» يبحث مع قائد «أفريكوم» مجالات التعاون والتدزيب

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانغي، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، وعددا من القيادات العسكرية، بحضور وكيل وزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية، ورئيس الأركان العامة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فقد قدم لانغي في مستهل اللقاء، موقفًا حول مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من التهديدات المحيطة بليبيا بسبب تردي الأوضاع الأمنية في عدد من الدول الإقليمية وعدم الاستقرار الذي تعيشه دول الساحل بسبب وجود قوات لديها تحركات مشبوهة، وضرورة توحيد الجهود العسكرية والأمنية داخل ليبيا للوقوف أمام هذه الأوضاع.

بدوره رحب الدبيبة بالتعاون مع الولايات المتحدة وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية في ليبيا لمواجهة أي أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مؤكداً ضرورة العمل بشكل جاد مع الأطراف المحلية والدولية لتأمين الحدود بالجنوب الليبي والقضاء على التحركات المشبوهة مختلفة التوصيف والتبعية، واعتبر الطرفان ذلك العمل امتدادًا للتعاون لمواجهة الإرهاب.

كما ناقش اللقاء البرامج التدريبية المقترحة من الأفريكوم للوحدات العسكرية برئاسة الأركان العامة بهدف رفع كفاءة عناصر الجيش الليبي.