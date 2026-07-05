الدبيبة يبحث مع قائد الجيش الباكستاني آليات تعزيز العلاقات الثنائية

تلقى رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة اتصالًا هاتفيًا من قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا وباكستان بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في إطار المصالح المشتركة، بما يدعم مسارات التنسيق والتعاون في القضايا محل الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا الاتصال في سياق التواصل بين الجانبين لبحث الملفات المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وباكستان.